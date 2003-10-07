Лабедев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабедев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2003

Отец: Лебедев Виталий

Мать: Лебедева Юлия

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