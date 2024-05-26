Ершов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.07.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1801 ст.
Рождение ребёнка
28.09.1823 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Ершова (Зубова) Марфа Александровна
В 1853 г. отдан в рекруты. Ревизские сказки по Ростовскому уезду за 1858 год помещичьи Н-Р Фонд № 100. Оп.8. Д. 2652. Стр.503
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ершов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно