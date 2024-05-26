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Ершов Владимир Васильевич

Место рождения

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.07.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1801 ст.

Отец: Ершов Василий Егорович

Мать: Ершова (Зверинцова) Анна Алексеевна

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1823 ст.

Сын: Ершов Петр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ершов Иван Владимирович

Мать ребёнка: Ершова (Зубова) Марфа Александровна

Поречье-Рыбное, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
В 1853 г. отдан в рекруты. Ревизские сказки по Ростовскому уезду за 1858 год помещичьи Н-Р Фонд № 100. Оп.8. Д. 2652. Стр.503
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ершов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ершов Илья Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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