Омарова (Гончарова) Татьяна Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения05.08.1953
Дата смерти02.12.2019
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953
Отец: Городской (усыновлен Тетей) Стал Гончаров Николай Сергеевич (Усыновлен) Иванович
Россия
Документы о рождении были выданы 07.08.1953, официально родилась 05.08.
Рождение ребёнка
09.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омаров Абдулла Раджабович
г.Нефтекумск
Рождение ребёнка
30.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Омаров Абдулла Раджабович
г.Нефтекумск
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.2019
Москва