Омарова (Гончарова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омарова (Гончарова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

05.08.1953

Дата смерти

02.12.2019

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953

Отец: Городской (усыновлен Тетей) Стал Гончаров Николай Сергеевич (Усыновлен) Иванович

Мать: Гончарова Галина Емельяновна

Россия
Документы о рождении были выданы 07.08.1953, официально родилась 05.08.
Рождение ребёнка
09.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омаров Абдулла Раджабович

г.Нефтекумск
Рождение ребёнка
30.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омаров Абдулла Раджабович

г.Нефтекумск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омаров Абдулла Раджабович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.2019
Москва
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