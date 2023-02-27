Конотоп Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конотоп Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конотоп Т. Фёдоровна

Мать ребёнка: Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конотоп Светлана Фёдоровна

Мать ребёнка: Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конотоп Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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