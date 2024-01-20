Шаисламова (Аскадуллина) Назиба
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Отец: Аскадуллин Хусаин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1950
Дочь: Нургалиева Занфира Хабировна
Отец ребёнка: Шаисламов Хабир Шаисламович
Рождение ребёнка
26.06.1979
Сын: Нургалиев Марат Рашитович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно