Шаисламова (Аскадуллина) Назиба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаисламова (Аскадуллина) Назиба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: Аскадуллин Хусаин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1950

Дочь: Нургалиева Занфира Хабировна

Отец ребёнка: Шаисламов Хабир Шаисламович

Рождение ребёнка
26.06.1979

Сын: Нургалиев Марат Рашитович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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