Сунцова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунцова Павлина Федоровна
Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сунцова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сунцов Федор Ильич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич
Смерть
1893