Сунцова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСунцова Мария Андреевна

Сунцова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунцова Павлина Федоровна

Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сунцова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцов Федор Ильич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Сунцов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Сунцов Федор Ильич

Смерть
1893

Мы используем куки для улучшения работы сайта.