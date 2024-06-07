Садилова (Лузина) Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Садилова Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Садилова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Садилова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Садилов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович
Смерть
Неизвестно