Садилова (Лузина) Евдокия Максимовна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Садилова (Лузина) Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садилов Михаил Парамонович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Садилова Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Садилова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Садилова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Садилов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Садилов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Садилов Михаил Парамонович

Смерть
Неизвестно

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