Бочкарева Евфимия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарева Евфимия Никаноровна

Бочкарева Евфимия Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1906

Муж: Бочкарев Леонтий Афанасьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.

Дочь: Бочкарева Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Бочкарев Леонтий Афанасьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Быркинского села казак Леонтий Афанасьев Бочкарев и его жена Евфимия Никонорова, православные. 10.07 крещение. Восприемники: казак Афонасий Афонасьев Бочкарев и казачка Феодосия Осипова Макушова. ГАЗК... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Бочкарев Ефим Леонтьевич

Отец ребёнка: Бочкарев Леонтий Афанасьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В с/х переписи 1923 года - 12 лет. ГАЗК ф. Р-62, оп. 2, д. 807
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.