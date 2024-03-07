Бочкарева Евфимия Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.01.1906
Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.
Дочь: Бочкарева Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Бочкарев Леонтий Афанасьевич
Быркинского села казак Леонтий Афанасьев Бочкарев и его жена Евфимия Никонорова, православные. 10.07 крещение. Восприемники: казак Афонасий Афонасьев Бочкарев и казачка Феодосия Осипова Макушова. ГАЗК... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Бочкарев Леонтий Афанасьевич
В с/х переписи 1923 года - 12 лет. ГАЗК ф. Р-62, оп. 2, д. 807
Смерть
Неизвестно