Чуваш Герасим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуваш Герасим Михайлович

Место рождения

с. Большая Таяба

Дата рождения

До 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1760

Отец: Чуваш ?

Мать: ?

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Чуваш Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Чуваш Михаил Герасимович

Мать ребёнка: не указана

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Чуваш Алексей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

с. Большая Таяба
Поручитель
1809
с. Большая Таяба
Поручитель
Смерть
Неизвестно

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