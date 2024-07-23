Чуваш Герасим Михайлович
Место рожденияс. Большая Таяба
Дата рожденияДо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: не указана
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1780
Мать ребёнка: не указана
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Чуваш Алексей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
с. Большая Таяба
Поручитель
1809
с. Большая Таяба
Поручитель
Смерть
Неизвестно