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Фахритдинова (Фахритдинова) ?
Фахритдинова (Фахритдинова) ?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Иманова (Иманова) Бадринца
Около 1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать:
Иманова Бадринца
Смерть
Неизвестно
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