Иманова (Иманова) Бадринца
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Фахритдинов Урак
Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Фахритдинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно