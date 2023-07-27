Иманова (Иманова) Бадринца — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иманова (Иманова) Бадринца

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Фахритдинов Урак

Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Фахритдинова ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахритдинов Шагабутдин

Отец ребёнка: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишманов (ишмянов) Фахритдин (Фахрутдин)

Смерть
Неизвестно
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