Гринь Григорий Андреевич
Место рожденияУССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Дата рождения27.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1924
Отец: Гринь Андрей Зиновьевич
Мать: Гринь Анна Карповна
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно