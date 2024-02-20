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Гринь Григорий Андреевич

Место рождения

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка

Дата рождения

27.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1924

Отец: Гринь Андрей Зиновьевич

Мать: Гринь Анна Карповна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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