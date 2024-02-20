Гринь Анна Карповна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1911
Дочь: (Гринь) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
20.08.1913
Дочь: (Гринь) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: (Гринь) Нина Андреевна
Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
06.07.1917
Сын: Гринь Илья Андреевич
Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
26.01.1919
Дочь: (Гринь) Евдокияандреевна
Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
16.02.1921
Сын: Гринь Иван Андреевич
Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич
Рождение ребёнка
27.10.1924
Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич
Смерть
Неизвестно