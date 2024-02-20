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Гринь Анна Карповна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринь Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
29.09.1911

Дочь: (Гринь) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
20.08.1913

Дочь: (Гринь) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: (Гринь) Нина Андреевна

Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
06.07.1917

Сын: Гринь Илья Андреевич

Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
26.01.1919

Дочь: (Гринь) Евдокияандреевна

Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Гринь Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич

Рождение ребёнка
27.10.1924

Сын: Гринь Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Гринь Андрей Зиновьевич

Смерть
Неизвестно

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