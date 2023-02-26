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Карп Матвеев
Карп Матвеев
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
12.02.1902
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
?
Мать:
?
Смерть
12.02.1902
Пипки
, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кори
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