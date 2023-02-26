Карп Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

12.02.1902

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: ?

Мать: ?

Смерть
12.02.1902
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от кори
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