Бутакова (Казаринова?) Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казаринов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1886
Дочь: Мухина 1, Клевакина 2 (Бутакова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Бутаков Василий Алексеев
мещанская дочь Устинья Алексеева Казаринова
Рождение ребёнка
04.05.1888
Дочь: (Бутакова) Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Бутаков Василий Алексеев
Рождение ребёнка
12.05.1889
Дочь: (Бутакова) Гликерья Васильева
Отец ребёнка: Бутаков Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно