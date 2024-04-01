Бутакова (Казаринова?) Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Казаринова?) Елена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаринов Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
25.07.1886

Дочь: Мухина 1, Клевакина 2 (Бутакова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Бутаков Василий Алексеев

мещанская дочь Устинья Алексеева Казаринова
Рождение ребёнка
04.05.1888

Дочь: (Бутакова) Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Бутаков Василий Алексеев

Рождение ребёнка
12.05.1889

Дочь: (Бутакова) Гликерья Васильева

Отец ребёнка: Бутаков Василий Алексеев

Смерть
Неизвестно

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