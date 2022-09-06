Олексиюк (Никода) Марина
Место рожденияУкраина, Харьков
Дата рождения28.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никода Давид
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.2013
Сын: Олексиюк Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Олексиюк Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.2016
Отец ребёнка: Олексиюк Сергей Николаевич