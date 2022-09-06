Олексиюк (Никода) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олексиюк (Никода) Марина

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Место рождения

Украина, Харьков

Дата рождения

28.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никода Давид

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олексиюк Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.2013

Сын: Олексиюк Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Олексиюк Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.2016

Сын: Олексиюк Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Олексиюк Сергей Николаевич

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