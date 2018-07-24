Кузьмина Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1952
Дата смерти24.07.2018
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1952
Отец: Касырин Николай Кузьмич
Бракосочетание
27.09.1975
Рождение ребёнка
28.09.1976
Дочь: Безрукова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Кузьмин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Виктор Васильевич
Смерть
24.07.2018