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Кузьмина Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1952

Дата смерти

24.07.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1952

Отец: Касырин Николай Кузьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1975

Муж: Кузьмин Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
28.09.1976

Дочь: Безрукова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Кузьмин Виктор Васильевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Виктор Васильевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
24.07.2018
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