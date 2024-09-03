Иванова (Кунгурцева) Настасья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: (Иванова) Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов
Смерть
Неизвестно