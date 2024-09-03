Иванова (Кунгурцева) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Кунгурцева) Настасья Иванова

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Яков Иванов

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Иванов Филипп Яковлев

Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: (Иванова) Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Иванов Яков Иванов

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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