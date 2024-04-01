Коваленко (Татарченко) Феврония Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Татарченко) Феврония Филипповна

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
12.06.1865

Сын: Коваленко Петр Ильич

Отец ребёнка: Коваленко Илья Прокопьевич

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
?.03.1868

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Коваленко Илья Прокопьевич

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Илья Прокопьевич

Виры, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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