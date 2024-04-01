Коваленко (Татарченко) Феврония Филипповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1865
Сын: Коваленко Петр Ильич
Отец ребёнка: Коваленко Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.03.1868
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Коваленко Илья Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно