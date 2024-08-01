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Зикратая Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Волкогон Даниил

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1897

Муж: Зикратый Роман

Рождение ребёнка
15.09.1901

Сын: Зикратый Никита

Отец ребёнка: Зикратый Роман

Рождение ребёнка
15.12.1903

Сын: Зикратый Павел

Отец ребёнка: Зикратый Роман

Смерть
Неизвестно

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