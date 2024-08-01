Зикратая Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Волкогон Даниил
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1897
Муж: Зикратый Роман
Рождение ребёнка
15.09.1901
Сын: Зикратый Никита
Отец ребёнка: Зикратый Роман
Рождение ребёнка
15.12.1903
Сын: Зикратый Павел
Отец ребёнка: Зикратый Роман
Смерть
Неизвестно