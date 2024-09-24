Кабанов Кузьма / Козьма Климович / Клементьевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1744 ст.
Дата смертиМежду 1795 и 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1744 ст.
Отец: Клим / Клементий Васильевич
Мать: Анна Филипповна
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 7. Метрическая книга церквей Переславской епархии: Переслав... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Устинья Кузьминична
Мать ребёнка: Кабанова Марья / Мавра Григорьевна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - полгода 4 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа стр. 671-... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 7 4 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел оп... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 10 4 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
26.10.1760 ст.
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 1. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1762 ст.
Сын: Кабанов Трофимов Дмитрий Кузьмич
Мать ребёнка: Кабанова Марья / Мавра Григорьевна
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 2. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Кабанова) Марья Кузьминична
Мать ребёнка: Кабанова Марья / Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Кабанова Марья / Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кондратий / Кондратей Кузьмич
Мать ребёнка: Кабанова Марья / Мавра Григорьевна
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 19 возраст по нынешней ревизии (1782) - 38 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 56 лет, отчество Климович, жена - Марья Григорьевна, 57 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 го... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 58 лет, отчество - Клементьевич, жена - Марья Григорьевна, 59 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. ... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 59 лет, отчество - Климович, жена - Мавра Григорьевна, 60 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 ... Показать все
Смерть
Между 1795 и 1830