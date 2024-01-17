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Ахматова Екатерина Ивановна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

17.10.1904 ст.

Дата смерти

29.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904 ст.

Отец: Ахматов Иван Николаевич

Мать: Ахматова (Валлер) Апполония Матвеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макагон Всеволод Яковлевич

Рождение ребёнка
01.04.1935

Сын: Божанов Вадим Всеволодович

Отец ребёнка: Макагон Всеволод Яковлевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Отец ушёл из семьи. После смерти матери в 1940 г был усыновлён семьёй её сестры- Боженова (Ахматова) София Ивановна и Михаил Дмитриевич.
Смерть
29.05.1940
Тула, город Тула, Тульская область

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