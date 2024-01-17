Ахматова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.10.1904 ст.
Дата смерти29.05.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1935
Сын: Божанов Вадим Всеволодович
Отец ребёнка: Макагон Всеволод Яковлевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Отец ушёл из семьи. После смерти матери в 1940 г был усыновлён семьёй её сестры- Боженова (Ахматова) София Ивановна и Михаил Дмитриевич.
Смерть
29.05.1940