Михеева Евдокия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Иван Ильич
Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Илья Михеевич
Рождение ребёнка
05.07.1915
Дочь: Михеева Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич
Рождение ребёнка
15.07.1921
Дочь: Михеева Мария Ильинична
Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич
Смерть
Неизвестно