Михеева Евдокия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Евдокия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Константин Ильич

Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Ильич

Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич

Песьянка, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Илья Михеевич

Рождение ребёнка
05.07.1915

Дочь: Михеева Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич

Рождение ребёнка
15.07.1921

Дочь: Михеева Мария Ильинична

Отец ребёнка: Михеев Илья Михеевич

Песьянка, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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