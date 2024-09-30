Куйванен (Ряхмёнен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйванен (Ряхмёнен) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1925

Муж: Куйванен Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1926

Сын: Куйванен Тойво-Иван Иванович

Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.09.1928

Дочь: (Куйванен) Лемпи Ивановна

Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.04.1931

Дочь: (Куйванен) Сайми Ивановна

Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.01.1934

Дочь: (Куйванен) Ирма Ивановна

Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.09.1936

Дочь: (Куйванен) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.09.1936

Сын: Куйванен Александр Иванович

Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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