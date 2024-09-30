Куйванен (Ряхмёнен) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1925
Рождение ребёнка
20.06.1926
Сын: Куйванен Тойво-Иван Иванович
Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1928
Дочь: (Куйванен) Лемпи Ивановна
Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1931
Дочь: (Куйванен) Сайми Ивановна
Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1934
Дочь: (Куйванен) Ирма Ивановна
Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1936
Дочь: (Куйванен) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1936
Сын: Куйванен Александр Иванович
Отец ребёнка: Куйванен Иван Иванович
Смерть
Неизвестно