Постников Максим Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Максим Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1880 ст.

Жена: Постникова Александра Дионисиевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Поручители по жениху: Федор Иванов Воложенинов, Михаил Петров Боровских по невесте: Гаврило Дионисов Миюсов и Фрол Ионов Платонов
Смерть
Неизвестно

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