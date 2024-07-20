Постников Максим Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1880 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Поручители по жениху: Федор Иванов Воложенинов, Михаил Петров Боровских по невесте: Гаврило Дионисов Миюсов и Фрол Ионов Платонов
Смерть
Неизвестно