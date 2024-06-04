Бакулина (Жданова) Евдокия Константинова
Место рожденияпоч. Осипа Жданова, Козловская волость, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Бакулина) Марина Иванова
Отец ребёнка: Бакулин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Бакулин Иван Иванов
Отец ребёнка: Бакулин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: (Бакулина) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Бакулин Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Бакулина) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Бакулин Иван Тимофеев
Смерть
После 1762