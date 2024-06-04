Бакулина (Жданова) Евдокия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Жданова) Евдокия Константинова

Место рождения

поч. Осипа Жданова, Козловская волость, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Иван Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Бакулина) Марина Иванова

Отец ребёнка: Бакулин Иван Тимофеев

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Бакулин Иван Иванов

Отец ребёнка: Бакулин Иван Тимофеев

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Бакулина) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Бакулин Иван Тимофеев

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Бакулина) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Бакулин Иван Тимофеев

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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