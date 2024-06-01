Антипина Евфимия (Серафима) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Евфимия (Серафима) Петровна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
внебрачный
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Григорий Иосифович/Осипович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Антипина Феодора Григорьевна

Отец ребёнка: Антипин Григорий Иосифович/Осипович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Антипина Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Антипин Григорий Иосифович/Осипович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Антипин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Антипин Григорий Иосифович/Осипович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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