Антипина Евфимия (Серафима) Петровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
внебрачный
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Антипина Феодора Григорьевна
Отец ребёнка: Антипин Григорий Иосифович/Осипович
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Антипина Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Антипин Григорий Иосифович/Осипович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Антипин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Антипин Григорий Иосифович/Осипович
Смерть
Неизвестно