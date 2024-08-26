Сучков Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти14.05.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
04.02.1840 ст.
Рождение ребёнка
12.04.1844
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сучкова (Горенская) Феврония Максимовна
Рождение ребёнка
21.11.1854 ст.
Мать ребёнка: Сучкова (Горенская) Феврония Максимовна
Ф.694 Оп.1 Д.947 Изображение №: 26 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248725904&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
14.05.1908