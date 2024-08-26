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Сучков Михаил Григорьевич

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

14.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Сучков Григорий Исаакович

Мать: (Трезубова) Домна Петровна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
04.02.1840 ст.

Жена: Сучкова (Горенская) Феврония Максимовна

Рождение ребёнка
12.04.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сучкова (Горенская) Феврония Максимовна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.11.1854 ст.

Сын: Сучков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Сучкова (Горенская) Феврония Максимовна

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Ф.694 Оп.1 Д.947 Изображение №: 26 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248725904&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
14.05.1908
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

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