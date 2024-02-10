Адишева Жаннат Малигаждаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адишева Жаннат Малигаждаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1976

Отец: Адишев Малигаждар

Мать: Шмидт Фрида Эдуардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мукажанова Ажар Мейрамовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муеажанова Тамирис Мейрамовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мукажанов Жомарт Мейрамович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мукажанов Мейржан Мейрамович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адишев Данияр Жумабаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адишев Алмаз Жумабаевич

Отец ребёнка: Мукажанов Берик Мейрамович

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