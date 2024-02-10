Адишева Жаннат Малигаждаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1976
Отец: Адишев Малигаждар
Мать: Шмидт Фрида Эдуардовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мукажанова Ажар Мейрамовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муеажанова Тамирис Мейрамовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мукажанов Жомарт Мейрамович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мукажанов Мейржан Мейрамович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мукажанов Берик Мейрамович