Гурьева (Варламова) Василиса Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Гурьев Марк (Марко) Фёдоров
Отец ребёнка: Гурьев Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Отец ребёнка: Гурьев Фёдор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурьев Фёдор Яковлев
Смерть
Неизвестно