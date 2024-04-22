Гурьева (Варламова) Василиса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Варламова) Василиса Иванова

Место рождения

Крутиха, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1716 по 1720 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутиха, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Гурьев Марк (Марко) Фёдоров

Отец ребёнка: Гурьев Фёдор Яковлев

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Гурьев Лаврентий Фёдоров

Отец ребёнка: Гурьев Фёдор Яковлев

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Фёдор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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