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Киприан Егоров

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.09.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1789 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1828 ст.

Отец: Егор Яковлев

Мать: Наталья Сидорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
26. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFL-99DL?i=593&cc=1921824 д. Лопатино кр. Мартьян Семеонов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Савельева

Военная служба
1852
Рекрут
Смерть
Неизвестно

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