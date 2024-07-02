Киприан Егоров
Место рождения
Дата рождения25.09.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1828 ст.
Отец: Егор Яковлев
Мать: Наталья Сидорова
26. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFL-99DL?i=593&cc=1921824 д. Лопатино кр. Мартьян Семеонов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Савельева
Военная служба
1852
Рекрут
Смерть
Неизвестно