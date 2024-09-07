Никитин Даниил Константинович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1908
Дочь: Никитина Феодора Даниловна
Мать ребёнка: Никитина (--) Татьяна Федоровна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно