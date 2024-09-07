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Никитин Даниил Константинович

Место рождения

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Никитин Константин Иванович

Мать: Никитина (--) Татьяна Александровна

Бутырки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (--) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
04.04.1908

Дочь: Никитина Феодора Даниловна

Мать ребёнка: Никитина (--) Татьяна Федоровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1908-9 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3354]
Смерть
Неизвестно

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