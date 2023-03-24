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Hukka (Koljonen) Anna Martintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1872

Дата смерти

22.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1872

Отец: Koljonen Martti Martinpoika

Мать: Hämäläinen (Hämäläinen) Liisa Juhontytär

Бракосочетание
10.11.1901

Муж: Hukka Tahvo

Рождение ребёнка
20.12.1902

Дочь: Hukka (Hukka) Kersti

Отец ребёнка: Hukka Tahvo

Рождение ребёнка
18.07.1904

Сын: Hukka Yrjö Veikko

Отец ребёнка: Hukka Tahvo

Рождение ребёнка
19.01.1906

Дочь: Hukka (Hukka) Sirkka Liisa

Отец ребёнка: Hukka Tahvo

Рождение ребёнка
04.06.1907

Дочь: Hukka (Hukka) Pirkko Nyyrikki

Отец ребёнка: Hukka Tahvo

Смерть
22.02.1961
Похороны
Неизвестно

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