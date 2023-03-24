Hukka (Koljonen) Anna Martintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1872
Дата смерти22.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1872
Бракосочетание
10.11.1901
Муж: Hukka Tahvo
Рождение ребёнка
20.12.1902
Дочь: Hukka (Hukka) Kersti
Отец ребёнка: Hukka Tahvo
Рождение ребёнка
18.07.1904
Сын: Hukka Yrjö Veikko
Отец ребёнка: Hukka Tahvo
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Hukka (Hukka) Sirkka Liisa
Отец ребёнка: Hukka Tahvo
Рождение ребёнка
04.06.1907
Дочь: Hukka (Hukka) Pirkko Nyyrikki
Отец ребёнка: Hukka Tahvo
Смерть
22.02.1961
Похороны
Неизвестно