Buchnev Бучнев Григорий Алимович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бучнева Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Buchnev Бучнев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно