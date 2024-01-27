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Buchnev Бучнев Григорий Алимович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бучнев Buchnoff Алимпий Алексеевич

Мать: Бучнева Акулина Koolena

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бучнева Аксинья Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Buchnev Бучнев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
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