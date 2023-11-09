Петропавловский Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петропавловский Прасковья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

23.09.1895

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Петропавловский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петропавловский Дмитрий Васильев

Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1845

Сын: Петропавловский Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Петропавловский Дмитрий Васильев

Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1856

Сын: Петропавловский Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петропавловский Дмитрий Васильев

214514 Rusilovo, Smolensk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.1895
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