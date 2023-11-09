Петропавловский Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти23.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петропавловский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петропавловский Дмитрий Васильев
Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петропавловский Иоанн Дмитриевич
Отец ребёнка: Петропавловский Дмитрий Васильев
Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1856
Сын: Петропавловский Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петропавловский Дмитрий Васильев
214514 Rusilovo, Smolensk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.1895