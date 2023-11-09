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Петропавловский Дмитрий Васильев

Место рождения

Rusilovo, Tver Oblast Russia

Дата рождения

1812

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Петропавловский Василий Александров

Мать: Петропавловская Агафья Арсениева

Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1838

Сын: Петропавловский Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Петропавловский Прасковья Алексеева

Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1845

Сын: Петропавловский Иоанн Дмитриевич

Мать ребёнка: Петропавловский Прасковья Алексеева

Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1856

Сын: Петропавловский Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Петропавловский Прасковья Алексеева

214514 Rusilovo, Smolensk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1875
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