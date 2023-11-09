Петропавловский Дмитрий Васильев
Место рожденияRusilovo, Tver Oblast Russia
Дата рождения1812
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петропавловский Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Петропавловский Прасковья Алексеева
Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петропавловский Иоанн Дмитриевич
Мать ребёнка: Петропавловский Прасковья Алексеева
Rusilovo, Tver Oblast Russia
Рождение ребёнка
1856
Сын: Петропавловский Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Петропавловский Прасковья Алексеева
214514 Rusilovo, Smolensk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1875