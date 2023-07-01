Бурдукова (Никитина) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдукова (Никитина) Вера Фёдоровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Никитин Фёдор Григорьевич

Мать: Никитина (Рыжова) Татьяна Спиридоновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдуков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бурдуков Иван Иванович

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бурдукова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурдуков Александр Иванович

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Бурдукова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бурдуков Иван Иванович

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бурдуков Семён Иванович

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Бурдуков Александр Иванович

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бурдуков Александр Иванович

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бурдукова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Бурдуков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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