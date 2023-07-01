Бурдукова (Никитина) Вера Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бурдукова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1903
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Бурдукова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бурдукова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бурдуков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Бурдуков Иван Иванович