Кашуркин Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашуркина Людмила Александровна
Рождение ребёнка
05.06.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашуркина Людмила Александровна