Кашуркин Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашуркин Василий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашуркина Людмила Александровна

Новокулевчи, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.06.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашуркина Людмила Александровна

Новокулевчи, Варненский муниципальный район, Челябинская область

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