Тараканов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.07.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1900
Сын: Тараканов Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Тараканова Устинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Чумаченко (Тараканова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Тараканова Устинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тараканов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Тараканова Устинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Тараканова Неизвестно Васильевна
Мать ребёнка: Тараканова Устинья Герасимовна
Смерть
31.07.1953
Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край