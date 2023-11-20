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Тараканов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1900

Сын: Тараканов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Тараканова Устинья Герасимовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Чумаченко (Тараканова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Тараканова Устинья Герасимовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Тараканов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Тараканова Устинья Герасимовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Тараканова Неизвестно Васильевна

Мать ребёнка: Тараканова Устинья Герасимовна

Смерть
31.07.1953
Литовко, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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