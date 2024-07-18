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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анисья? Васильева

Отец ребёнка: Василей Яковлев

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Устинья Васильева

Отец ребёнка: Василей Яковлев

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василей Яковлев

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Федора Васильева

Отец ребёнка: Василей Яковлев

Рождение ребёнка
1759

Сын: Давыд Васильев

Отец ребёнка: Василей Яковлев

Смерть
До 1762

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