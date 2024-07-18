?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анисья? Васильева
Отец ребёнка: Василей Яковлев
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Устинья Васильева
Отец ребёнка: Василей Яковлев
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василей Яковлев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Федора Васильева
Отец ребёнка: Василей Яковлев
Рождение ребёнка
1759
Сын: Давыд Васильев
Отец ребёнка: Василей Яковлев
Смерть
До 1762