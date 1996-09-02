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Наплёков Пётр Иванович

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Место рождения

с Ольховка Томаровского района Белгородской

Дата рождения

05.10.1943

Дата смерти

02.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1943

Отец: Наплёков Иван Фёдорович

Мать: Наплёкова (Колесникова) Марфа Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наплёкова (Усачёва) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1969

Сын: Наплёков Александр Петрович

Мать ребёнка: Наплёкова (Усачёва) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Наплёков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Наплёкова (Усачёва) Валентина Михайловна

Смерть
02.09.1996
Похороны
Неизвестно

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