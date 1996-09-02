Наплёков Пётр Иванович
Место рожденияс Ольховка Томаровского района Белгородской
Дата рождения05.10.1943
Дата смерти02.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Сын: Наплёков Александр Петрович
Мать ребёнка: Наплёкова (Усачёва) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Наплёков Владимир Петрович
Мать ребёнка: Наплёкова (Усачёва) Валентина Михайловна
Смерть
02.09.1996
Похороны
Неизвестно