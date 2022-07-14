Мокрушина (Новосёлова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушина (Новосёлова) Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1984

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2005

Дочь: Мокрушина Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Мокрушин Валерий Арсентьевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.06.2007

Сын: Мокрушин Тимофей Валерьевич

Отец ребёнка: Мокрушин Валерий Арсентьевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
17.08.2007

Муж: Мокрушин Валерий Арсентьевич

Рождение ребёнка
15.11.2013

Сын: Мокрушин Савелий Валерьевич

Отец ребёнка: Мокрушин Валерий Арсентьевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

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