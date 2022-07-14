Мокрушина (Новосёлова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1984
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2005
Дочь: Мокрушина Дарья Валерьевна
Отец ребёнка: Мокрушин Валерий Арсентьевич
Рождение ребёнка
23.06.2007
Сын: Мокрушин Тимофей Валерьевич
Отец ребёнка: Мокрушин Валерий Арсентьевич
Бракосочетание
17.08.2007
Рождение ребёнка
15.11.2013
Сын: Мокрушин Савелий Валерьевич
Отец ребёнка: Мокрушин Валерий Арсентьевич