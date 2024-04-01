Бородихина 2 2 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучковская Ефимия
Отец ребёнка: 1 Муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1 Муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Венгренинова Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Бородихин Тимофей Казак Г. Тары? Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно