Бородихина 2 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородихина 2 2 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучковская Ефимия

Отец ребёнка: 1 Муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венгренинова Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Бородихин Тимофей Казак Г. Тары? Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородихин Тимофей Казак Г. Тары? Иванов

Смерть
Неизвестно
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