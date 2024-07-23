? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Тузов Никифор Матвеевич

Отец ребёнка: Тузов Матвей Андреевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Настасья Матвеевна

Отец ребёнка: Тузов Матвей Андреевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Тузов Матвей Андреевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Тузов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Тузов Матвей Андреевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.