Анисимова (Панфилова) Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.
Дочь: Балмасова (Прокопиева) Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич
Рождение ребёнка
11.10.1896 ст.
Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова (Прокопиева) Пераскева Ильинична
Отец ребёнка: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич
Рождение ребёнка
08.09.1897 ст.
Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова (Прокопиева) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич
Рождение ребёнка
08.07.1903 ст.
Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Прокопиев) Феодор Ильич
Отец ребёнка: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич
Смерть
Неизвестно