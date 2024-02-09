Анисимова (Панфилова) Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Панфилова) Матрона Петровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1895 ст.

Муж: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.

Дочь: Балмасова (Прокопиева) Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1896 ст.

Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова (Прокопиева) Пераскева Ильинична

Отец ребёнка: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1897 ст.

Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова (Прокопиева) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1903 ст.

Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Прокопиев) Феодор Ильич

Отец ребёнка: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Илья Прокопиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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