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Колеганова Ольга Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1856

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Дворяновка
Рождение ребёнка
01.09.1856

Дочь: Исаева Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Дворяновка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Колеганов Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Дворяновка
Рождение ребёнка
09.06.1861

Сын: Колеганов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Дворяновка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Колеганов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.08.1879

Сын: Колеганов Трофим Андреевич

Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колеганов Андрей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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