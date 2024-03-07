Колеганова Ольга Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1856
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Дворяновка
Рождение ребёнка
01.09.1856
Дочь: Исаева Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Дворяновка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Колеганов Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Дворяновка
Рождение ребёнка
09.06.1861
Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, д.Дворяновка
Рождение ребёнка
1864
Сын: Колеганов Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.08.1879
Сын: Колеганов Трофим Андреевич
Отец ребёнка: Колеганов Андрей Леонтьевич
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно