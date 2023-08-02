Карпенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпенко) Мария

Мать ребёнка: (Пелешко) Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпенко) Анна

Мать ребёнка: (Пелешко) Екатерина Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Пелешко) Екатерина Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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