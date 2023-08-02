Карпенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпенко) Мария
Мать ребёнка: (Пелешко) Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпенко) Анна
Мать ребёнка: (Пелешко) Екатерина Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно