Анисихина Матрона Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисихина Матрона Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1872

Сын: Анисихин Константин Леонтьев

Отец ребёнка: Анисихин Леонтий Родионов

Рождение ребёнка
21.05.1874

Сын: Анисихин Константин 2? Леонтьев

Отец ребёнка: Анисихин Леонтий Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисихин Леонтий Родионов

Смерть
Неизвестно
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