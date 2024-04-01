Анисихина Матрона Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1872
Сын: Анисихин Константин Леонтьев
Отец ребёнка: Анисихин Леонтий Родионов
Рождение ребёнка
21.05.1874
Сын: Анисихин Константин 2? Леонтьев
Отец ребёнка: Анисихин Леонтий Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно