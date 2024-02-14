Рустямова Ракига Халиловна
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рустямов Нажип Насибуллович
Отец ребёнка: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1938
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно