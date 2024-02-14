Рустямова Ракига Халиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРустямова Ракига Халиловна

Рустямова Ракига Халиловна

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустямов Нажип Насибуллович

Отец ребёнка: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Насибулла (Насиб) Фаттахович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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