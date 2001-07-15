Воронков Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронков Александр Павлович

Воронков Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2001

Отец: не указан

Мать: Рукосуева Юлия Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close